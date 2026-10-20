Українських військових у Баварії навчатимуть підрозділи Сухопутних військ США

Навчання українських військових на полігонах американського військового гарнізону в Баварії продовжуватимуть підрозділи регулярної армії США зі складу командування Сухопутних військ США в Європі та Африці й 7-го армійського навчального командування. Про це повідомляє військове видання Stars and Stripes.

"Церемонія згортання прапора Об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи – Україна знаменує зміну підходу до забезпечення підготовки наших українських партнерів – на більш постійній та сталій основі", - заявив речник командування Сухопутних військ США в Європі полковник Майкл Вайсман.

Він наголосив, що реорганізація не означає зменшення підтримки України та відданості США її оборонним потребам.

За словами Вайсмана, американська армія продовжить координувати підтримку українських Сил оборони через Європейське командування Збройних сил США та місію НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) відповідно до політики США.

Як зазначає видання, 15 жовтня на військовій базі Графенвер у Баварії відбулася церемонія завершення місії 86-ї піхотної бригади (гірської) Національної гвардії штату Вермонт, яка керувала Об'єднаною багатонаціональною тренувальною групою – Україна (Joint Multinational Training Group-Ukraine, JMTG-U).

Відтепер навчання українських військових продовжуватимуть підрозділи регулярної армії США зі складу командування Сухопутних військ США в Європі та Африці й 7-го армійського навчального командування, які вже перебувають у Німеччині.

Підготовка, як і раніше, проходитиме на полігонах американського військового гарнізону в Баварії, зокрема у Графенвері, де розташований один із найбільших військових навчальних комплексів у Європі.

Місія JMTG-U розпочалася у 2015 році на Яворівському полігоні в Україні. Після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році її перенесли до Німеччини.

Упродовж останнього десятиліття до місії залучали приблизно 150 військовослужбовців Національної гвардії США, які прибували до Європи на дев'ятимісячні ротації. Вони навчали українських військових ведення загальновійськового бою та взаємодії різних родів військ.

Підрозділ Національної гвардії Вермонту став 18-ю та останньою ротацією в цьому форматі.

За даними американської сторони, з моменту перенесення місії до Німеччини у 2022 році американські інструктори підготували понад 24 тис. українських військовослужбовців. Навчання охоплювало 50 видів озброєння, техніки та спеціалізованих напрямів підготовки, зокрема було проведено близько 300 навчальних курсів.

ForUA нагадує, раніше у серпні міністр оборони США Піт Гегсет доручив Європейському командуванню США (USEUCOM) керувати реорганізацію Групи сприяння безпеці України (SAG-U) та перерозподілом ролей та обов'язків між її складовими та Місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU).