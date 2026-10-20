Росія атакувала енергетичні об'єкти на Одещині

"Вночі внаслідок російської атаки на Одещину зазнали пошкоджень об'єкти енергетики. Постраждалих немає. Через ворожі удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вже працюють над його відновленням", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення.

У ніч на 20 жовтня росіяни атакували одразу три обʼєкти енергетики.

Близько 32,7 тис. родин залишаються без світла. Частину споживачів вдалось заживити.

Фото: ДСНС.