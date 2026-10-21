В Україні 21 жовтня переважно без опадів, вдень до +20°

В Україні у середу, 21 жовтня, буде хмарно з проясненнями, місцями очікуються невеликі дощі, у низці областей туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"21 жовтня синоптична ситуація складатиметься оптимістично для формування гарної погоди. Атмосферний тиск інтенсивно зростатиме, бо до нас поширюватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу, тому переважатиме погода без опадів. Як і раніше, з південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями ймовірний невеликий дощ.

Уночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті, у південній частині та більшості центральних областей туман.

Вітер південно-східний, східний 5-10 м/с, у західних областях 7-12 м/с.

Температура вночі 6-11°, в Карпатах 0-5° тепла; вдень 12-17°, на Закарпатті та півдні країни до 20°.

У Києві та області 21 жовтня буде хмарно з проясненнями. Без опадів, по області місцями ймовірний невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 9-11° тепла, вдень 13-15°; на Київщині вночі 6-11° тепла, вдень 12-17°.