Спецоперація у Козятині: чоловік відкрив вогонь з обрізу в під’їзді будинку, є поранені

На Вінниччині чоловік відкрив вогонь з обрізу у під’їзді багатоквартирного будинку в Козятині, внаслідок інциденту двоє людей травмовані. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«У Козятині поліція затримала чоловіка, який відкрив вогонь з обрізу в під’їзді багатоквартирного будинку. Внаслідок інциденту одна людина зазнала вогнепального поранення в голову, також травмовано жінку, яку зловмисник вдарив обрізом мисливської рушниці по голові. Фігурант знешкоджений у результаті перемовин та в ході поліцейської спецоперації. Подію кваліфіковано, як замах на вбивство. Затриманому загрожує до 15 років ув’язнення», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, про злочин в поліцію повідомила 42-річна потерпіла увечері 19 жовтня. Жінка зазначила, що, повертаючись додому, біля своєї квартири побачила 53-річного візуально знайомого місцевого жителя, який зі зброєю в руках вимагав відчинити двері.

За попередньою інформацією, він прийшов до зазначеного помешкання, заздалегідь знаючи, що там перебуває чоловік, з яким у нього був особистий конфлікт. Коли власниця помешкання відповіла, що не має ключів, зловмисник вдарив її обрізом по голові.

На крики жінки двері оселі відчинив гість, що прийшов до її чоловіка. Побачивши нападника, він швидко зачинився, однак той здійснив постріл через двері, поранивши потерпілого в голову.

Для знешкодження та затримання фігуранта була введена спеціальна поліцейська операція. Його розшукали за місцем проживання поліцейські Козятина спільно з групою оперативного реагування Управління патрульної поліції з обслуговування Хмільницького району. У результаті перемовин підозрюваний погодився не чинити збройний опір та був затриманий.

Відомо, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові та наркозлочини.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у нього обріз мисливської рушниці, корпус гранати Ф-1, набої 16-го калібру та гільзи, а також запал до гранати типу УЗРГМ. Джерело походження і мета зберігання вилученого встановлюється.

Поранений 39-річний місцевий мешканець наразі перебуває в лікарні у тяжкому стані. Жінці надана медична допомога без госпіталізації. Фігурант до обрання запобіжного заходу перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

Зловмиснику готується повідомлення про підозру за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції №2 Хмільницького райвідділу за процесуального керівництва Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури.