Пробудження «сплячих» вірусів: актуальні небезпеки епідемічного сезону

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature, показало, що під час хвороби на COVID-19 у частини пацієнтів «пробуджуються» віруси, які до цього перебували в організмі у неактивному стані.

Вчені проаналізували дані понад 1100 людей, госпіталізованих із COVID-19, і спостерігали за ними під час гострої фази та відновлення. Ознаки реактивації одного або кількох хронічних вірусів виявили майже у половини учасників, пише obozrevatel.

Найчастіше «просинались» вірус Епштейна–Барр, цитомегаловірус, вірус простого герпесу 1-го типу. Чим тяжчим був COVID-19, тим частіше спостерігались ознаки вірусної реактивації.

Результати роботи демонструють, наскільки складною може бути реакція організму на вірусну інфекцію.

Сезон респіраторних інфекцій в Україні вже розпочався, причому в складних умовах, коли обмін вірусами відбувається активніше через скупчення людей в укриттях під час тривог та відсутність опалення в частині домівок. Тож варто подбати про профілактику: заздалегідь сформувати домашню аптечку з необхідними засобами. Ворог прагне знищити фармацевтичну логістику і складську інфраструктуру. Тому у критичний момент потрібних ліків в аптеках може просто не бути. А вакцин проти грипу цього року буде закуплено усього 400 тисяч доз. І станом на кінець листопада в доступі їх ще немає.

Тож нинішній епідсезон – це акцент на наявності вдома універсального противірусного засобу, а також допоміжних засобів, які полегшують симптоми.

В якості комплексної дії можна розглядати противірусну лінійку Флавовір. Яка забезпечує системний підхід до лікування грипу та інших ГРВІ, вирішуючи основні проблеми, які виникають в родині під час епідемічного сезону.

Лікарські засоби Флавовір сироп для дітей та Флавовір краплі для всіх членів родини – мають пряму противірусну дію. Важливою особливістю противірусних засобів цієї лінійки є доведена відсутність ризику розвитку рефрактерності імунної системи при тривалому застосуванні (це явище, коли імунна система через надмірне перенапруження «вигорає» і тимчасово перестає реагувати на зовнішні загрози - фактично йдеться про імунний параліч).

Окремий напрям – засоби для місцевого застосування лінійки Флавовір, які родина може використовувати для профілактики та полегшення симптомів захворювання. Флавовір Назальний спрей - для профілактики та доповнення до основної терапії вірусних респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів. Флавовір Спрей для горла - це підтримка і захист слизової оболонки горла під час сезонних захворювань на грип та ГРВІ, при запаленні слизової оболонки горла різного походження (фарингіті та тонзиліті).

Нові дослідження, зокрема, опубліковане в Nature, нагадують саме про такі ризики: вірусна інфекція – це складний процес, який може впливати на організм значно ширше і негативніше, ніж просто викликати набір гострих симптомів.