Ворожі дрони атакували гіпермаркет та готель в Умані

Ще одна доба на Черкащині – з частими повітряними тривогами. Під ворожим прицілом була Умань. Серед ночі рф спрямувала на місто ударні БпЛА.

Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець, повідоляє пресслужба ОДА.

– Наслідки фіксуємо на кількох локаціях, – зазначив він. – Остаточні дані будуть після ретельного обстеження.

На зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки поруйновано приватний будинок. Пожежу там уже ліквідували. Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

– Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа, – додав Ігор Табурець.

На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель. Усі потрібні служби працюють.

Фото: пресслужба ОДА.