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Війна

Ворожі дрони атакували гіпермаркет та готель в Умані

Ворожі дрони атакували гіпермаркет та готель в Умані

Ще одна доба на Черкащині – з частими повітряними тривогами. Під ворожим прицілом була Умань. Серед ночі рф спрямувала на місто ударні БпЛА.

Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець, повідоляє пресслужба ОДА.

На фото - Ігор Табурець про ситуацію в області на ранок 21 жовтня

– Наслідки фіксуємо на кількох локаціях, – зазначив він. – Остаточні дані будуть після ретельного обстеження.

На фото - Ігор Табурець про ситуацію в області на ранок 21 жовтня

На зараз відомо, що внаслідок ворожої атаки поруйновано приватний будинок. Пожежу там уже ліквідували. Одна людина травмована. Медики надали допомогу на місці. Від госпіталізації чоловік відмовився.

На фото - Ігор Табурець про ситуацію в області на ранок 21 жовтня

– Також ворожі дрони поцілили по будівлі гіпермаркету та його території, внаслідок чого теж виникла пожежа, – додав Ігор Табурець.

На іншій локації вибуховою хвилею пошкоджено готель. Усі потрібні служби працюють.

Фото: пресслужба ОДА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаЧеркащинаІгор Табурець
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