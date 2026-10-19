Балістичний удар по Києву: США знову не попередили Україну

У ніч на 19 жовтня було дві хвилі ракетних ударів з боку Росії.

"Дійсно є певна проблематика, але хочу одразу сказати, що було два удари балістикою. Один о 23-й, другий о 3-ї ночі. Щодо оповіщення, приблизно така сама ситуація, як і в минулих ударах. Пам'ятаєте, коли було 39 ракет у нас в тому масованому ударі? Теж інформація від партнерів, власне, не поступала перший раз, але другий раз поступила. Так само, в принципі, і цієї ночі відбулося. Але хочу зазначити, що в нас є і власні джерела, які повідомляють нам про виходи. Є радіолокаційне поле, яке відстежується в межах можливого. Власне, ми і на наших офіційних ресурсах Telegram, Viber, WhatsApp повідомляли про те, що загроза балістики, ну і одразу за хвилину балістика, зрештою, з'явилася вже у небі. Тому тут питання лічених хвилин, для того, щоб дійсно йти в укриття, відреагувати бодай якось, що дійсно може зберегти в подальшому життя. Тому ще раз уточнюємо, що перший раз дійсно інформація через певні причини не надходила. Тут розбираються наші експерти разом з партнерами, тому що не вперше така ситуація відбувається. Ну, а вже в третій ночі надійшла інформація", - сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він наголосив, потрібно розуміти, наскільки мало часу під час застосування ворогом балістики, що навіть алгоритм задіяння тих самих гучномовців-сирен відстає від прильотів, повідомляє "Українська правда".

Ігнат додав, що не виключено, що ворог повторить такі удари, тому треба бути доволі пильними. Час підльоту балістичних ракет з прикордонних Росії областей вкрай і вкрай невеликий. Мова йде про лічені хвилини.

Фото: ДСНС.