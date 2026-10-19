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Полiтика

Переговори з Росією щодо війни в Україні продовжуються, - Рубіо

Переговори з Росією щодо війни в Україні продовжуються, - Рубіо

"У війні в Україні ніхто не перемагає. Щодня гинуть люди. Щодня щось підривають і руйнують. Трамп призупинив дію санкцій на 60 днів, оскільки хоче з'ясувати, чи є шанс на успіх переговорів, які зараз тривають", – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

На питання про те, чи є якість докази того що Путін готовий до мирних переговорів, Рубіо відповів що це не кримінальна справа, передає Clash Report.

"Мова йде про дипломатію. У дипломатії потрібно продовжувати намагатися", – зазначив держсекретар.

Він додав, що фактори, які призвели до війни в Україні та залишаються актуальними й досі, вирішити нелегко, але Вашингтон продовжуватиме дипломатичні зусилля.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяУкраїнавійнапутінРубіо
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