Переговори з Росією щодо війни в Україні продовжуються, - Рубіо

"У війні в Україні ніхто не перемагає. Щодня гинуть люди. Щодня щось підривають і руйнують. Трамп призупинив дію санкцій на 60 днів, оскільки хоче з'ясувати, чи є шанс на успіх переговорів, які зараз тривають", – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

На питання про те, чи є якість докази того що Путін готовий до мирних переговорів, Рубіо відповів що це не кримінальна справа, передає Clash Report.

"Мова йде про дипломатію. У дипломатії потрібно продовжувати намагатися", – зазначив держсекретар.

Він додав, що фактори, які призвели до війни в Україні та залишаються актуальними й досі, вирішити нелегко, але Вашингтон продовжуватиме дипломатичні зусилля.

Фото: ОП.