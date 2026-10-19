Дії Трампа виглядають як тиск для капітуляції, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський звинуватив президента США Дональда Трампа у спробах чинити тиск на Київ, щоб той капітулював перед Росією.

Відносини між США та Україною серйозно загострились, Зеленський перерахував, за його словами, низку недружніх кроків Вашингтона щодо Києва. До них належать обмеження роботи Starlink та затримка і без того мізерних поставок перехоплювачів до Patriot, повідомляє Bloomberg.

"Я вважаю, що були вжиті заходи, щоб переконати Україну капітулювати. Я не кажу, що це мета, якої прагнуть наші партнери. Я не хочу думати, що наші американські партнери вважають, ніби війну проти Росії можна закінчити швидше за рахунок України. Але саме так це виглядає", – додав він.

Він висунув пропозицію: погодитися на прохання Трампа припинити удари по російських нафтопереробних заводах в обмін на поставки додаткових ракет до систем Patriot.

"Зараз, напередодні виборів, нас чекають небезпечні дні. Моя остання пропозиція була такою: ми не завдаємо ударів по російському дизельному паливу, а ви надаєте нам ракети для систем Patriot, щоб захистити наші об’єкти. Але вони просто хочуть, щоб ми припинили атакувати об’єкти, пов’язані з дизельним паливом. І якщо ми це зробимо, вони відключать нас від чогось", – сказав Зеленський.

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