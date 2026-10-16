В Іспанії затримали організатора схеми з тарифами на тепло у Франківську

На території Іспанії затримали підозрюваного у створенні та керівництві злочинною організацією й заволодінні понад 71 млн гривень під час формування тарифів на теплопостачання в Івано-Франківську. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Затриманим є 40-річний житель Київської області, який із січня цього року перебував у міжнародному розшуку.

Слідство вважає, що фігурант створив та очолив злочинну організацію, до якої входили ще четверо осіб: засновник і керівники приватних компаній.

«Пов’язані між собою підприємства виробляли та транспортували теплову енергію в Івано-Франківській громаді, а їхнім кінцевим бенефіціаром був організатор», – зазначають в ОГП.

Дані розслідування свідчать, що впродовж двох опалювальних сезонів 2021-2023 років учасники схеми подавали органам місцевого самоврядування недостовірні розрахунки для формування тарифів. Вони штучно завищували витрати на виробництво теплової енергії та приховували її фактичні втрати під час транспортування.

Як встановили правоохоронці, унаслідок протиправних дій бюджет Івано-Франківська зазнав збитків на понад 71 млн гривень. Жителі міста сплачували за обсяги теплової енергії, які фактично не отримували.

В ОГП нагадують, що підозру чоловікові, якого слідство вважає організатором злочинної схеми, оголосили в грудні минулого року. Йому інкримінували заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем. Пізніше цю підозру змінили та повідомили про нову – у створенні й керівництві злочинною організацією, заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах і внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

За даними розслідування, підозрюваний виїхав із України ще в червні минулого року.

Івано-Франківська обласна прокуратура готує запит до компетентних органів Королівства Іспанія щодо екстрадиції фігуранта в Україну.

Щодо інших чотирьох підозрюваних до суду скерований обвинувальний акт. Судовий розгляд триває.