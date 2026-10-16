НАБУ та САП завершили слідство у справі колишньої віцепрем’єрки

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування стосовно колишньої віцепрем’єр-міністерки – міністерки юстиції України у справі про ймовірне незаконне збагачення на 13,9 млн гривень. Про це САП повідомила у Фейсбуці.

«Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі щодо колишнього Віце-прем’єр-міністра – Міністра юстиції України. Особу підозрюють у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні (ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України)», – ідеться у повідомленні.

Як зазначається, слідство встановило, що у 2024-2025 роках експосадовиця набула дві квартири вартістю 6,9 млн гривень у житловому комплексі «Файна Таун», обидві оформила на близьку подругу. Також вона набула 7 млн гривень готівки, частина якої була витрачена на ремонт цих помешкань.

Серед іншого, розслідування показало, що фігурантка домовлялася про купівлю будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. доларів, ішлося про розрахунок готівкою (250 тис. дол.) та двома згаданими квартирами. Згодом вона відмовилася від угоди, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

«Аналіз доходів і витрат підтвердив, що за наявності офіційного доходу близько 3,7 млн грн (відомості за початок 2024 року – середину 2025 року) лише з банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн», – зазначають у САП.

За даними слідства, особа також не відобразила в декларації відомості про користування в різний період активами, оформленими на третіх осіб, а саме: зареєстрованою на матір квартирою в столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа» й автомобілем Mercedes-Benz GLC 220D», зареєстрованим на підлеглого.

Детективи НАБУ за дорученням прокурора відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Як повідомляв ForUA, колишній віцепрем’єр-міністерці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерці юстиції, експосолці України у США Ользі Стефанішиній раніше оголосили підозру за одним епізодом незаконного збагачення та двома епізодами недостовірного декларування. Прокурор САП Віталій Рибалкін уточнював, що епізод про незаконне збагачення стосується двох квартир у київському ЖК «Файна Таун», які, за версією слідства, були придбані через близьку подругу.