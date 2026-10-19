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Війна

США не призупиняли передачу розвідувальних даних Україні

США не призупиняли передачу розвідувальних даних Україні

"Я не знаю, звідки Зеленський бере цю інформацію і чому він каже такі речі пресі.Ніякого призупинення не було. Зеленський мав би зосередитися на тому, щоб покласти край цій війні", – заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Як заявив держсекретар, кілька ночей тому сталася програмна проблема, пов'язана з українською системою раннього попередження, повідомляє Clash Report.

"EUCOM займається її розслідуванням. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", – додав він.

Рубіо заявив, що не має інформації про відсутнє попередження щодо російської балістичної атаки на Київ минулої ночі, але у минулі рази, за його словами, були проблеми із програмним забезпеченням.

Фото: ОП.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАУкраїнавійнаЗеленськийРубіо
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