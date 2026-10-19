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Столиця

Рашисти завдали комбінованого удару по Київщині: травмовано 6 людей

Рашисти завдали комбінованого удару по Київщині: травмовано 6 людей

Російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по Київській області за допомогою ударних БпЛА, балістичних і крилатих ракет.

"В Ірпені Бучанського району травмовано шестеро людей, серед них – троє дітей. Ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошуки", - сказав голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення та заклад освіти. У багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. 

У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об'єкт інфраструктури.

Фото: Михайлини Скорик.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілКиївська областьокупанти
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