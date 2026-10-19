Цієї ночі Росія вдарила 16 балістичними ракетами по Україні

В ніч на 19 жовтня Росія застосувала 16 балістичних ракет проти української енергетики та інфраструктури.

"Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів. Знову мішенню були енергетика та інфраструктура, але пошкоджені також медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки. Загалом росіяни застосували 16 балістичних ракет, і це була цілеспрямована атака проти Києва та Київщини", - сказав президент Володимир Зеленський.

Вночі та вранці Росія атакувала енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях. Лише за одну цю ніч пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури та щонайменше 550 тисяч сімей залишилися без світла. Ремонтні бригади працюють на місцях.

Фото: ДСНС.