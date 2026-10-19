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Війна

Війна проти України перешкоджає процвітанню РФ, - голова ЄЦБ

Війна проти України перешкоджає процвітанню РФ, - голова ЄЦБ

Нолова Європейського центрального банку Крістін Лагард під час зустрічі в Бангкоку просила міністра фінансів Росії Антона Силуанова передати Путіну, що його війна проти України перешкоджає процвітанню РФ.

На закритій зустрічі, що відбулася в суботу напередодні пленарного засідання вищого консультативного органу МВФ, вона попросила  Силуанова передати Путіну, що війна перешкоджає процвітанню і що економічне зростання можливе лише за умов миру, повідомляє Bloomberg.

Заява президента свідчить про зміну підходу. З початку конфлікту у 2022 році вона раніше приєднувалася до європейських чиновників, які покидали попередні пленарні засідання Міжнародного валютно-фінансового комітету, так називається орган, до складу якого входять міністри фінансів та керівники центральних банків з усього світу, на знак протесту проти дій російського міністра фінансів.

Вона згадала про невиправдану війну Росії проти України під час своєї промови на пленарному засіданні МФК у суботу. У цій заяві Лагард наголосила на важливості здорових державних фінансів, стверджуючи, що фіскальна стійкість залишається ключовим якорем економічної стабільності.

Фото: Кремль.

 Автор: Галина Роюк

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РосіяекономікаУкраїнавійнапутінЄЦБ
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