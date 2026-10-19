В Одесі зловили коригувальницю фсб

Кіберфахівці та слідчі СБУ затримали в Одесі ще одну агентку фсб.

Зловмисниця готувала координати для ракетно-дронових атак рашистів по обласному центру, повідомляє СБУ.

Основними «цілями», які перед коригувальницею поставив ворог, були локації НГУ, об’єкти нафтопереробки та портової інфраструктури.



Агентурне завдання виконувала завербована ворогом торгова представниця місцевої харчової компанії.



До уваги російської спецслужби одеситка потрапила, коли шукала «додаткові» заробітки в Телеграм-каналах.



Після вербування в чаті месенджера агентка контактувала з рашистами через «зв’язкового» – співробітника одного з відділів окупаційного мвс рф у тимчасово захопленому Криму.



За його інструкціями фігурантка відстежувала місця зосередження особового складу і техніки українських військ, а потім позначала їх на гугл-картах для подальшого «звіту» для фсб.



Окремо агентка фіксувала розташування нафтопереробних підприємств та великих логістичних центрів одеського порту.



Для конспірації розвідвилазок вона постійно змінювала громадський транспорт, з вікон якого фотографувала розташування українських об’єктів на камеру телефону.



Співробітники СБУ задокументували злочини фігурантки і затримали її «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку поблизу потенційної «цілі».



Під час затримання у неї вилучено смартфон із доказами роботи на фсб.



Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.