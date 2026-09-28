В Олешках окупанти забирають їжу та кидають людей у підвали

В окупованих Олешках на Херсонщині російські військові блокують евакуацію цивільних і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги. За словами начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, в місті залишаються близько двох тисяч людей, серед них майже пів сотні дітей.

За його словами, з березня українська сторона здійснює спроби системно доставляти продовольство до Олешок через Дніпро за допомогою безпілотників. До операцій залучають підрозділи Національної гвардії, морської піхоти, прикордонників та інших складових Сил оборони.

Нещодавно в межах однієї з найбільших таких операцій до міста вдалося доставити близько 4 тисяч кілограмів продуктів. Їх розподілили приблизно на сто заздалегідь визначених локацій.

Водночас окупанти, за словами Прокудіна, намагаються перешкодити доставці допомоги. Вони збивають дрони з продуктами, відбирають або перепродають гуманітарні пакунки, зокрема призначені для дітей та літніх людей.

Також повідомляється про переслідування мешканців, які отримують гуманітарну допомогу. За словами начальника ОВА, людей затримують, відвозять до місць утримання та застосовують до них насильство.

Прокудін заявив, що свідоме блокування гуманітарної допомоги та створення умов для голоду серед цивільного населення є воєнними злочинами.

Він також зазначив, що мешканці Олешок залишаються без достатнього доступу до їжі, електроенергії та води, а окупаційні сили фактично блокують можливість людей залишити місто.

Як повідомляло раніше ForUa, в окупованих Олешках люди почали їсти бур’яни.