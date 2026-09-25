Їжа закінчилася: в окупованих Олешках люди почали їсти бур’яни

В окупованих Олешках на Херсонщині мешканці повідомляють про гострий дефіцит продовольства та базових товарів. Деякі люди змушені харчуватися бур’янами після того, як запаси вирощених влітку овочів закінчилися, повідомляє BBC News із посиланням на мешканців міста, з якими журналістам вдалося встановити зв’язок.

До початку повномасштабного вторгнення в Олешках проживало близько 24 тисяч людей. За оцінками української влади, нині в місті можуть залишатися близько 6 тисяч мешканців, серед них — приблизно 200 дітей.

За словами місцевих жителів, у місті практично немає продовольства, магазинів та можливостей придбати одяг або засоби гігієни. Ситуацію ускладнює відсутність електроенергії, газу та централізованого водопостачання.

Одна з мешканок, яку BBC називає Галиною, розповіла, що нині харчується один раз на день. За її словами, люди почали готувати бур’яни, оскільки запаси овочів, вирощених улітку, вичерпалися. У місцевих Telegram-каналах, за даними видання, мешканці обговорюють обмін продуктами, їх приготування та те, які дикорослі рослини можна вживати в їжу.

Окремою проблемою залишається медична допомога. За словами жителів, у місті працює лише одна лікарня, причому прийом пацієнтів відбувається обмежено. Також повідомляється про нестачу медичної допомоги для дітей.

Мешканці розповіли BBC про загибель двох людей, які поверталися із сусіднього населеного пункту з продуктами. За їхніми словами, подружжя загинуло внаслідок удару безпілотника, коли намагалося повернутися до міста до початку комендантської години.

Водночас спроби самостійно залишити Олешки або дістатися інших населених пунктів залишаються небезпечними через заміновані дороги та бойові дії.

За даними BBC, через ізоляцію міста його мешканці фактично опинилися без стабільного доступу до продовольства, медицини та інших базових послуг.

Як повідомляло раніше ForUa, жителів Херсона закликають, за можливості, виїхати до безпечніших регіонів України.