Стала відома справжня ціна війни для України

Війна з Росією у 2026 році коштуватиме Україні щонайменше 155 млрд доларів з урахуванням бюджетних і позабюджетних потреб, а також військово-матеріальної допомоги від міжнародних партнерів, заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, пояснюючи походження дефіциту оборонного бюджету в розмірі 27 млрд доларів.

За його словами, Україна ще під час лютневого засідання формату «Рамштайн» визначила загальний обсяг потреб для ведення війни у 2026 році на рівні 155 млрд доларів. У цю суму входять не лише кошти з українського бюджету, а й військова допомога партнерів у вигляді матеріальних активів. Йдеться, зокрема, про ракети для систем Patriot, пускові установки, літаки та інше озброєння й військове обладнання.

«Коли ми формували пакет документів під назвою "Фінансова стратегія", необхідний для отримання Ukraine Support Loan — кредиту від європейських партнерів у розмірі 90 млрд євро, — у цій стратегії ми повторили, що, за нашими очікуваннями, війна коштує 155 млрд доларів», — заявив Корецький. Він зазначив, що 27 млрд доларів, яких наразі бракує в оборонному бюджеті, входять до загальної потреби у 155 млрд доларів.

Таким чином, заявлений урядом обсяг фінансування охоплює як прямі бюджетні витрати України на оборону, так і оцінену вартість військової допомоги, яку країна отримує від партнерів.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна шукає, хто закриє величезну фінансову діру у бюджеті на 2027 рік.