Перша в Україні: У Закарпатській ОВА розповіли про будівництво геотермальної електростанції

На Закарпатті ведуть активні переговори щодо будівництва в регіоні геотермальних електростанцій, реалізація першого такого проєкту почнеться в Солотвині.

Інформацію про це підтвердив «Укрінформу» заступник начальника Закарпатської ОВА Василь Іванчо після повідомлення у вересні на інвестиційному порталі InVenture.

Як повідомляється, йдеться про селище Солотвино в Тячівському районі Закарпатської області.

"Це (геотермальні електростанції - ред.) дуже перспективний напрямок. Ми комунікуємо з ними (Укргазвидобування - ред.) і не лише з ними, адже потенційно це - дуже важливий напрямок для розвитку енергетики на Закарпатті. У нас термальних вод дуже багато і наразі поки немає жодного прикладу реалізації цього потенціалу Закарпаття", - сказав Іванчо.

Посадовець підкреслив, що розвиток геотермальної генерації стає новим трендом для області, а регіональна влада вже контактує з кількома потенційними інвесторами.

"Я знаю декількох інвесторів, які мають конкретні цілі, і думаю, що протягом 2027 року ми почуємо не про один такий проєкт", - сказав Іванчо.

Він також додав, що на Закарпатті це новий тренд.

"Ця вода - теплоносій. З іншого боку, треба детально вивчати склад води із кожної свердловини, бо він різний. Також треба забезпечити повернення цієї води у свердловину після видобутку тепла", - зазначив Іванчо.

Як повідомляється на інвестиційному порталі InVenture, компанія «Укргазвидобування», що входить до групи «Нафтогаз», планує реалізувати проєкт будівництва геотермальної електростанції у селищі Солотвино Тячівського району Закарпатської області. Інвестиційний проєкт представили учасникам саміту «Карпатської вісімки», який пройшов у Буковелі 18-19 вересня. Проєкт має назву Ecofield Solotvyno та розміщуватиметься в однойменному селищі на Закарпатті.

Зазначається, що для «Укргазвидобування» це буде перший проєкт із використання геотермальної енергії для виробництва електроенергії. Станція розглядається як пілотна, а її реалізація має дозволити компанії оцінити можливості використання геотермальних ресурсів в українській енергетиці.

Вибір Солотвина як майданчика пов’язаний із наявністю в регіоні геотермальних ресурсів. Населений пункт відомий соляними шахтами та термальними водами, що створює передумови для використання підземного тепла в енергетичних цілях.