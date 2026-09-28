Росія розпочала полювання на Мадяра через злочинні мережі

Росія через пострадянські кримінальні мережі оголосила винагороду у розмірі $20 млн за інформацію про місцезнаходження командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді з позивним Мадяр, повідомляє The Wall Street Journal. Журналістка видання Джилліан Кей Мелчіор побувала на секретному командному пункті українських операторів дронів та поспілкувалася з Бровді.

За даними Сил безпілотних систем, Кремль використовує пострадянські злочинні угруповання для пошуку інформації про місцезнаходження українського військового. Російські суди також заочно визнали Бровді винним у тероризмі та засудили до тривалого терміну ув'язнення.

Через загрозу стеження журналістка під час поїздки до командного пункту дотримувалася суворих заходів безпеки. На телефоні вимкнули геолокацію, сам пристрій перевели в авіарежим і помістили у спеціальну сумку, що блокує бездротові сигнали. До секретної локації її доправляли автомобілем із затемненими вікнами.

За словами Мелчіор, біля входу до командного центру розміщена стіна з іменами 79 військовослужбовців підрозділу «Птахи Мадяра», які загинули від початку повномасштабної війни.

Бровді очолює Сили безпілотних систем із червня 2025 року. У WSJ зазначають, що це формування становить близько 2,5% українських Збройних сил, однак, за наведеною в матеріалі оцінкою, на нього припадає близько третини втрат російських військ за попередній рік.

Сам Мадяр наголошує, що ефективність сучасної війни визначають не лише характеристики окремих дронів, а швидкість ухвалення рішень, робота з даними та правильний розподіл ресурсів. «Війна – це про математику, правильне планування, правильне використання сил і витрачання якомога меншого бюджету», – сказав Бровді. Він також наголосив на необхідності створення цілісної системи, яка об'єднувала б різні безпілотні засоби та технології в єдину екосистему.

У матеріалі WSJ окремо описується українська система управління бойовими діями Delta. Вона об'єднує дані з дронів, сенсорів та інших засобів в одному інформаційному просторі. Оператори можуть наносити виявлені цілі на карту, після чого інформація стає доступною іншим військовим поблизу.

Після проведення операції система також формує цифровий звіт із даними про місце, час, умови, ціль, використаний засіб та результат удару. За словами Бровді, саме такі дані стали одним із ключових ресурсів сучасної війни.

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