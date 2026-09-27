﻿
Суспiльство

В Україні 27 вересня вдень до +21°, на сході подекуди дощитиме

В Україні 27 вересня вдень до +21°, на сході подекуди дощитиме

У неділю, 27 вересня, на переважній частині території України опадів не передбачається, на сході та південному сході місцями пройде короткочасний дощ, на заході вночі та вранці подекуди заляже туман. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Мінлива хмарність. Без опадів, лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ. В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на південному сході країни до 15°; вдень 16-21°; у Карпатах уночі 0-5° тепла, вдень 10-15°", - зазначають синоптики.

За їхнім прогнозом, у столиці та Київській області 27 вересня спостерігатиметься мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві становитиме вночі близько 10°, вдень 18-20°, по області буде вночі 6-11°, вдень 16-21°.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

прогноз погодиУкргідрометцентрпогода в Україні
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Рада Європи закликала Росію забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок
Суспiльство 25.09.2026 17:45:42
Рада Європи закликала Росію забезпечити гуманітарний доступ до окупованих Олешок
Читати
Україна, США і Росія можуть провести технічні переговори в ОАЕ
Полiтика 25.09.2026 17:08:10
Україна, США і Росія можуть провести технічні переговори в ОАЕ
Читати
Росія завдала повторного удару по Києву: троє загиблих і семеро постраждалих
Війна 25.09.2026 16:41:06
Росія завдала повторного удару по Києву: троє загиблих і семеро постраждалих
Читати

Популярнi статтi