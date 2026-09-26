Укргідрометцентр: У вихідні переважно без опадів, удень до +22°

У вихідні в Україні переважно без опадів, вночі 4-11°, вдень 16-22° тепла. Про це повідомив Український гідрометцентр.

На вихідні істотні опади не прогнозуються, лише 27 вересня на сході дощитиме.

"26 вересня у південно-західній частині вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-11°, вдень 16- 22° тепла", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у гідрометцентрі, в суботу, 26 вересня, очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. На південному заході країни вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 16-21°; у Карпатах вночі 0-5° тепла, вдень +8-13°.

У Києві та області 26 вересня без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 7-9°, вдень +18-20°; на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень +16-21°.