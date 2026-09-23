ЄС пов'язав €20 млрд бюджетної підтримки України з виконанням реформ

Виконання погоджених із Європейським союзом реформ може розблокувати для України €20 млрд бюджетної підтримки у 2026 році. Йдеться про реформи, пов'язані, зокрема, з верховенством права та боротьбою з корупцією.

Про це на брифінгу Європейської комісії заявив її речник Гійом Мерсьє, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, минулого тижня єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос надіслали листи голові Верховної Ради та прем'єр-міністру України. У них представники ЄК наголосили на необхідності продовжувати роботу над реформами.

«Збереження підтримки реформ і порядку денного реформ є надзвичайно важливим», — заявив Мерсьє.

Він зазначив, що погоджений з Україною пакет охоплює різні сектори, однак серед ключових напрямів Єврокомісія виокремлює верховенство права та боротьбу з корупцією.

«Якщо ці реформи будуть реалізовані та ухвалені у 2026 році, вони можуть розблокувати 20 мільярдів євро бюджетної підтримки», — сказав речник Єврокомісії.

За його словами, порядок денний реформ був погоджений з українською владою та ратифікований Верховною Радою. Тепер, наголосив Мерсьє, важливо забезпечити його виконання.

Єврокомісія вже пов'язувала виплати Україні за програмою Ukraine Facility з виконанням визначених реформ. У червні ЄС повідомляв, що після виконання Україною необхідних умов було здійснено чергову виплату майже €2,8 млрд. Загалом на той момент підтримка за українським планом у межах Ukraine Facility сягнула €29,5 млрд.

Водночас загальний пакет підтримки України від ЄС на 2026–2027 роки передбачає до €90 млрд. Із них €30 млрд мають бути спрямовані на бюджетну підтримку, а €60 млрд — на оборонні потреби. На 2026 рік ЄС передбачив до €45 млрд допомоги, з яких до €16,7 млрд припадає на бюджетну підтримку.

Раніше Європейська комісія повідомляла, що подальші виплати за програмою залежать від виконання погоджених умов. Зокрема, на початку вересня в ЄК заявляли про необхідність ухвалення українського законодавства для проведення чергової виплати в межах макрофінансової допомоги.

Окремо речниця Єврокомісії Аріанна Подеста заявила Радіо Свобода, що ЄС працює над збільшенням оборонної підтримки України та закликає Київ ухвалити необхідні реформи для отримання передбаченого фінансування.

У Єврокомісії також не повідомили, чи обговорювали під час зустрічей української та європейської сторін можливість авансової виплати частини запланованої на наступний рік €90-мільярдної позики.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив про значний дефіцит державного бюджету та серед можливих способів його покриття називав дострокове отримання частини коштів із європейського кредиту.

22 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Після зустрічі вона заявила, що подальше збільшення бюджетної підтримки України пов'язане з просуванням реформ у Верховній Раді.

«В міру просування реформ у Верховній Раді збільшуватиметься й бюджетна підтримка», — написала фон дер Ляєн у соцмережі X.

Єврокомісія раніше наголошувала, що реформи є частиною умов фінансової підтримки України та її руху до членства в ЄС. У січні 2026 року ЄК представила пакет фінансової підтримки на €90 млрд на 2026–2027 роки, прямо пов'язавши його з реформами, необхідними для зміцнення державних інституцій і просування переговорів про вступ України до ЄС.