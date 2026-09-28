Кабмін хоче підвищити ПДВ на 1%

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що заплановане збільшення податку на додану вартість на 1% у проєкті держбюджету на 2027 рік пов'язане з необхідністю профінансувати програму страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Щоденні російські атаки руйнують українські підприємства, що є прямим ударом по економіці, бюджету та стійкості держави загалом. Тому Кабмін ініціював створення спеціального фонду для швидкої компенсації збитків бізнесу від російських ракет і дронів, повідомляє "ТСН.Тиждень".

Для запуску цього механізму Україна має зробити перший внесок у розмірі близько 1 мільярда доларів. Оскільки інших джерел для покриття цих витрат немає, уряд заклав у проєкт бюджету на 2027 рік підвищення ПДВ.

"У держбюджеті заклали подекуди непопулярне рішення – в тому числі невеличке підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає", - сказав він.

Цей крок має засвідчити союзникам готовність України самостійно вкладатися в захист власної економіки. Надалі уряд розраховує, що міжнародні партнери збільшать цей внесок у чотири рази.

"Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава, коли уряд вносить свій внесок і показує, що попри все ми боремося", – сказав він.

За словами премʼєра, загальний фонд у 5 мільярдів доларів дозволить страховим компаніям пропонувати українському бізнесу поліси за доступними цінами без потреби перестраховуватися за кордоном.

Класичне страхування воєнних ризиків зараз не працює через високу вартість та тривалий процес очікування цих виплат. Новий механізм забезпечить підприємцям отримання коштів одразу після верифікації руйнувань рятувальниками.

Фото: itc.ua.