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Столиця

Рух транспорту у центрі Києва суттєво обмежать на три тижні

Рух транспорту у центрі Києва суттєво обмежать на три тижні

У столиці з 28 вересня до 19 жовтня частково обмежуватимуть рух на Європейській площі через ремонт проїжджої частини.

Ремонтні роботи на одній із ключових транспортних розв’язок у центрі столиці виконуватимуть поетапно. Повністю перекривати рух не планують, однак пропускна спроможність ділянки буде суттєво знижена, повідомив «Київавтодор».

До робіт залучать фахівців Шевченківського шляхово-експлуатаційного управління. Ремонт триватиме майже три тижні — до 19 жовтня.

«Київавтодор» закликав водіїв та пасажирів громадського транспорту враховувати тимчасові обмеження під час планування поїздок центром Києва та за можливості користуватися альтернативними маршрутами. У підприємстві також попросили учасників дорожнього руху враховувати можливі затримки на цій ділянці.

Як повідомляло раніше ForUa, міст через Дніпро у Києві закриють для пішоходів.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київтранспортцентробмеження руху
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