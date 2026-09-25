У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атак російських дронів

Кількість загиблих у Києві внаслідок російських атак 25 вересня зросла до семи, 46 постраждалих. Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомляє у Телеграмі.

"До семи людей збільшилася кількість загиблих у столиці", - ідеться у повідомленні.

Постраждали наразі 46 мешканців Києва. 25 поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

Як повідомляв ForUA, за даними поліції Києва, у Солом’янському районі внаслідок влучання російського безпілотника в офісну будівлю загинуло четверо людей, щонайменше 10 отримали травми.

«Поблизу та всередині офісної будівлі знайшли тіла чотирьох людей. Двоє загиблих перебували на вулиці поруч зі спорудою, один – у самому приміщенні, ще одного виявили в автівці на парковці», - ідеться у повідомленні.

Також травмовано 10 громадян, серед яких 17-річний хлопець. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється.

На місці влучання працюють поліцейські, рятувальники та медики, які надають допомогу постраждалим, ліквідовують наслідки атаки та документують воєнний злочин РФ.

У Печерському районі Києва внаслідок атаки російських безпілотників уранці 25 вересня пошкоджений житловий будинок, загинув підліток.