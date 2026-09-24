Міст через Дніпро у Києві закриють для пішоходів

У столиці частково обмежать рух пішоходів Північним мостом. Тимчасові обмеження пов’язані з ремонтними роботами та діятимуть до 7 жовтня.

фахівці відновлюватимуть перильне огородження на пішохідній частині мосту, повідомили у комунальному підприємстві «Київавтошляхміст». Роботи проводитимуть на ділянці в напрямку з лівого на правий берег — у бік станції метро «Почайна».

Обмеження для пішоходів діятимуть щодня з 8:30 до 20:00 до 7 жовтня включно.

У комунальному підприємстві перепросили за тимчасові незручності та закликали киян заздалегідь враховувати ремонтні роботи під час планування маршрутів через Дніпро.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві покращать транспортне сполучення між лівим та правим берегами під час повітряних тривог.