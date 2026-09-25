У Києві п’ятеро загиблих і щонайменше 30 постраждалих після ударів РФ

Станом на 16:30 25 вересня в Києві внаслідок російської атаки загинули п’ятеро людей, ще щонайменше 30 постраждали.

Як повідомила Київська міська прокуратура, четверо людей загинули після падіння ворожого безпілотника на парковку семиповерхової офісної будівлі у Солом’янському районі столиці. Там також постраждали 11 людей. Серед травмованих 17-річний хлопець.

Ще дев’ятеро людей постраждали внаслідок російської атаки у Шевченківському районі Києва.

Вранці у Печерському районі загинув 14-річний хлопець. Ще 10 людей отримали травми, серед них 9-річна дитина.

Загалом станом на 16:30 внаслідок російських ударів по Києву загинули п’ятеро людей, щонайменше 30 постраждали. Остаточна кількість потерпілих встановлюється.

Внаслідок атаки пошкоджено сім житлових будинків, бізнес-центри, супермаркет, адміністративну будівлю, автомобілі та офісні приміщення.

У Київській міській прокуратурі заявили, що дії російських військових кваліфікують як черговий воєнний злочин, що призвів до загибелі та травмування цивільних мешканців столиці. Кримінальне провадження розслідують за частинами 1 і 2 статті 438 Кримінального кодексу України.