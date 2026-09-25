Україна уразила підприємства, пов’язані з виробництвом «Іскандерів» і Х-59

У ніч проти п’ятниці українські сили уразили три російські підприємства, які залучені до виробництва ракетного озброєння. Йдеться про завод «Іскра» в Ульяновську, Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області та «Воронежсинтезкаучук» у Воронезькій області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Ураження подібних об’єктів є реалізацією Україною свого невід’ємного права на самооборону відповідно до ст. 51 Статуту ООН та спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Російської Федерації», – заявили у Генштабі.

Зокрема, в Ульяновську Ульяновської області було уражено АТ «НПП “Завод Іскра”». Підприємство входить до складу концерну ВКО «Алмаз-Антей» та є частиною російського військово-промислового комплексу.

За даними Генштабу, завод спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів та елементної бази для радіоелектронної апаратури, вимірювальної техніки, засобів зв’язку і техніки спеціального призначення.

У межах кооперації підприємство бере участь у виробництві керованих авіаційних ракет Х-59М2/М2А, а також бойової машини 72В6 зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С» та його модифікацій.

Також українські сили уразили ВАТ «Єфремовський завод синтетичного каучуку» в місті Єфремов Тульської області та АТ «Воронежсинтезкаучук» у районі Воронежа Воронезької області.

Як зазначили у Генштабі, обидва підприємства залучені до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

У Генеральному штабі наголосили, що ураження підприємств російського військово-промислового комплексу спрямоване на зниження спроможності Росії виробляти та застосовувати озброєння проти України.