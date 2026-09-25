Росія завдала повторного удару по Києву: троє загиблих і семеро постраждалих

У Києві внаслідок російської атаки 25 вересня загинули троє людей, ще семеро постраждали. Безпілотник влучив у районі парковки біля офісної будівлі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«За попередньою інформацією, на парковці біля офісної будівлі, де було влучання БпЛА, горять автівки та виявили тіла трьох загиблих. 7 людей постраждали», – написав Кличко.

За його словами, на місці працюють екстрені служби. Київська міська військова адміністрація уточнила, що удар стався в Солом’янському районі столиці.

Це вже не перші жертви російської атаки на Київ 25 вересня. Раніше цього дня внаслідок удару загинув 14-річний хлопець, ще щонайменше семеро людей зазнали поранень.

Також через російську атаку була пошкоджена будівля Вищої ради правосуддя. У ВРП заявили про «тимчасове унеможливлення роботи органу».

Російські війська регулярно атакують Київ та інші населені пункти України ударними безпілотниками, ракетами, керованими авіабомбами та реактивними системами залпового вогню. Під час таких атак гинуть і зазнають поранень цивільні, пошкоджується житлова та цивільна інфраструктура.