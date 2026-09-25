Трамп і Сі обговорили Україну та глобальні кризи

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Білому домі обговорили війну в Україні, ситуацію на Близькому Сході та Корейському півострові, повідомляє The Washington Post із посиланням на офіційну заяву китайської сторони.

Зустріч відбулася у Вашингтоні під час державного візиту Сі Цзіньпіна до США. Китайський лідер заявив, що Пекін і Вашингтон мають зміцнювати комунікацію та розвивати відносини, засновані на стратегічній стабільності.

За даними китайського уряду, під час переговорів Трамп і Сі також обмінялися думками щодо низки міжнародних і регіональних питань, зокрема війни в Україні, ситуації на Близькому Сході та Корейського півострова.

Окремо лідери підтвердили підтримку проведення великих міжнародних самітів. Китай у листопаді прийматиме зустріч лідерів АТЕС, а США цього року проведуть саміт G20 у Флориді. За інформацією китайської сторони, Вашингтон і Пекін домовилися підтримувати одне одного в організації цих заходів.

Сі Цзіньпін заявив, що відносини між Китаєм і США мають розвиватися у напрямку конструктивної стратегічної стабільності. Він також закликав сторони посилювати контакти між державними структурами та підтримувати діалог.

Трамп, зі свого боку, заявив, що США і Китай можуть продовжувати співпрацю та обговорювати питання торгівлі, безпеки, штучного інтелекту й технологій.

Під час переговорів також порушувалося питання Тайваню. Сі закликав Вашингтон обережно підходити до цієї теми та дотримуватися позиції щодо неприйняття незалежності Тайваню.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп влаштував Сі Цзіньпіну особливу зустріч.