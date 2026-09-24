ЗСУ зірвали відразу дві наступальні операції окупантів на Донеччині

Окупанти намагалися провести одразу дві наступальні операції, щоб оточити Сили оборони України в районах Дружківки та Добропілля. Українські військові провели контратакувальні дії та зірвали ці плани. Про це розповіли командири 1-го корпусу Національної гвардії «Азов», підрозділи якого разом з іншими силами брали участь в операції.

За словами командира 12-ї бригади «Азов» Лева «Хоруса», операція розпочалася на початку серпня. Першочерговим завданням було вогневими засобами ізолювати російські підрозділи, щоб не допустити їхнього подальшого просування та створити умови для роботи українських штурмових груп.

Під час операції українські військові застосовували FPV-дрони та бомбери. Якщо противника виявляли в укриттях або його знищення штурмовими групами могло призвести до втрат серед українських військових, по позиціях завдавали ударів дистанційно.

Окремою проблемою стала складна місцевість і велика кількість рослинності. Командир 1-ї спеціальної групи ОЗСП «Туман» із позивним «Франик» зазначив, що противник переміщувався нетипово, а евакуація поранених була особливо складною через щільність російських дронів та відкриті ділянки місцевості.

Попри ці труднощі, українські військові вважають операцію успішною. За словами «Хоруса», після контратак РФ була змушена шукати альтернативні маршрути та слабкі місця в бойових порядках українських підрозділів.

В «Азові» зазначили, що це дозволило виграти додатковий час і завдало російським силам втрат, водночас зірвавши їхні плани щодо просування в Донецькій області.

Як повідомляло раніше ForUa, російський наступ під Лиманом провалився: «клешню» окупантів ліквідовано.