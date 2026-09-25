Президент Фінляндії благає Маска дозволити Україні бомбити РФ

Президент Фінляндії Александр Стубб звернувся до власника SpaceX Ілона Маска з проханням розширити покриття супутникового інтернету Starlink для України, щоб вона могла уражати російські пускові установки балістичних ракет.

"Ось чому я благаю Ілона Маска надати українцям можливість використовувати Starlink у районах, де знаходяться пускові установки балістичних ракет – як на окупованій території України, так і в Росії – для стратегічних цілей, адже це врятує життя", – заявив Стубб.

З огляду на наближення зими фінський президент зазначив, що Україні потрібні три речі, повідомляє Reuters.

"По-перше, це засоби протиповітряної оборони, і навіть Starlink певною мірою може стати там хорошим засобом протиповітряної оборони. По-друге – енергетичні об’єкти на зиму. По-третє – гроші. Ось над цими питаннями ми й працюємо. Ми працюємо над підготовкою зимового пакета, бо я не бачу, щоб війна закінчилася, знаєте, до настання зими", – сказав він.

Стубб похвалив відновлення мирних переговорів між Росією та Україною під егідою США завдяки візитам американських посланців як до Москви, так і до Києва.

"Я досі вважаю, що найпростішим рішенням було б оголосити беззастережне перемир’я, тобто, по суті, припинити вбивства, як повторив президент Трамп у своїй промові на Генеральній Асамблеї ООН", – сказав він.

За таким кроком, додав Стубб, послідували б переговори щодо безпеки, території, відбудови та компенсацій, а також інших тем.

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