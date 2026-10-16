Військового РФ узяли під варту на 60 діб: Вбивство п’ятьох бійців ЗСУ і цивільного

Російського військового, якого підозрюють у вбивств п'яти українських військовослужбовців і цивільного чоловіка, взяли під варту на 60 діб без права на заставу, передає Ukrinform.

Рішення оголосила суддя Салтівського райсуду, задовольнивши клопотання прокуратури.

За вбивства шести людей росіянину загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Як повідомляв Укрінформ, перед початком засідання Рижиков відповів на запитання журналістів. За його словами, він залишив позиції російських військ і прямував до Харкова. Підозрюваний визнав, що стріляв із автомата та вбивав людей.

Начальник відділу Харківської обласної прокуратури Микита Дальока просив суд узяти підозрюваного під варту без права на заставу.

Під час виступу обвинувач розповів, що, за даними слідства, окупант на позивний "Юла" орієнтовно 5-6 жовтня під час зіткнення з українською армією залишив позицію російської армії в районі населеного пункту Стариця Вовчанської громади Чугуївського району. Він кинув амуніцію, взяв автомат і вирушив у напрямку Харкова.

Як розповів прокурор, 9 жовтня підозрюваний знайшов цивільний одяг у будинку біля озера в населеному пункті, який поки не встановили. 13 жовтня в селі Михайлівка Харківського району він зустрів місцевого жителя Юрія С., який рибалив на озері, і попросив сигарету. Коли чоловік відповів, що не палить, Рижиков, за версією слідства, розлютився, вистрілив йому в голову, забрав речі та продукти, а тіло скинув у воду.

Того ж дня Рижиков прийшов до будинку, де тимчасово жили військові у селі Момотове. За даними прокурора, захисники були у цивільному одязі та без зброї, тому за цих обставин вони не були комбатантами, і їхнє вбивство є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Як пізніше повідомив у коментарі журналістам прокурор, наразі в полоні перебуває інший окупант, який був разом із Рижиковим на позиції.

ForUA нагадує, 3 жовтня у Харківському районі невідомий убив з автоматичної зброї п'ятьох українських військовослужбовців. За даними слідства, чоловік у цивільному одязі підійшов до будинку, де тимчасово перебував особовий склад, і почав стріляти.

У 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних запорожців підтвердили, що загиблі є їхніми військовослужбовцями, а вбивства, ймовірно, вчинили громадяни РФ.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що слідство перевіряє кілька версій події, зокрема встановлюється, чи міг нападник бути причетним до диверсійно-розвідувальної групи збройних сил РФ.

Увечері 14 жовтня підозрюваного затримали у Харкові.