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Столиця

У Києві нарешті встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту

У Києві нарешті встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту

У Києві встановлюють перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту «Парк Івана Багряного» на Берестейському проспекті. Поруч зупиняються тролейбуси № 4, 5 та 7.

Бетонну конструкцію обладнують місцями для сидіння та окремим місцем для крісла колісного. Укриття матиме два виходи з металевими дверима й зможе вмістити до 50 людей.

Про встановлення укриття повідомляла Київська міська державна адміністрація. За її даними, роботи фінансують меценати.

Як зазначала виконувачка обов’язків генерального директора КП «Київпастранс» Тетяна Тараско, споруда призначена для тимчасового захисту пасажирів та інших людей у разі загрози обстрілів під час повітряних тривог.

Укриття також пристосоване для людей із числа маломобільних груп населення. Найближчим часом у столиці планують встановити ще 14 таких споруд.

 Автор: Богдан Моримух

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