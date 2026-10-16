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Війна

Румунія звинуватила Росію у атаках на цивільні судна у Чорному морі

Румунія звинуватила Росію у атаках на цивільні судна у Чорному морі

Голова МЗС Румунії Оана Цою заявила, що Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.

Цою зазначила, що румунські повітряні та морські підрозділи Берегової охорони та Служби з надзвичайних ситуацій активно беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, розшукуючи зниклих членів екіпажу судна, яке вранці 15 жовтня зазнало нападу в виключній економічній зоні Румунії у Чорному морі.

Стан п’ятьох членів екіпажу, яких вже доставили вертольотом до лікарні в Констанці, стабільний, деяким надається медична допомога у зв’язку з опіками та отруєнням димом.

Цою заявила, що у своїй війні проти України, всупереч усім нормам міжнародного права, Росія перетворює Чорне море на небезпечну зону для цивільних суден.

"Вбивство моряків торгового флоту в цьому регіоні та в усьому світі є злочином. Росія несе повну відповідальність за ці події", - наголосила вона.

За словами глави МЗС Румунії, впродовж останніх 24 годин були атаковані чотири торгові судна, зокрема в територіальних водах Румунії та її виключній економічній зоні, внаслідок чого загинуло вісім осіб.

"Це жорстокі та вбивчі напади на цивільних осіб. Це відбувається в той самий час, коли ми спостерігаємо зростання кількості російських дронів "Шахед" та інших типів повітряних і морських дронів, що проникають у наш простір – лише сьогодні їх було три. Наші збройні сили підняли винищувачі для профілактичного патрулювання повітряного простору", – сказала Цою.

Вона зазначила, що Румунія поінформувала союзників та європейських партнерів про останні інциденти. 

"Тривають розслідування, і ми тісно координуємо дії з нашими союзниками та партнерами; ми активізуємо зусилля для зміцнення колективної здатності НАТО ефективно реагувати на такі інциденти та посилення його позицій у сфері стримування та оборони", – зазначила вона.

Румунія домовилася, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте скличе генеральну асамблею НАТО протягом найближчих днів.

Фото: digi24.ro.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнакорабліРумуніяЧорне море
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