Посланець Кремля зустрівся з Віткоффом та Кушнером

Спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрівся в Нью-Йорку зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа.

Дмитрієв, 24 вересня, зустрівся з представниками Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером – для обговорення співпраці між США та Росією, а також закінчення російсько-української війни, повідомляє CNN.

Дмитрієв перебував у Нью-Йорку з метою продовження миротворчих зусиль та діалогу між Росією та США після зустрічі Путіна з американськими посланцями на початку цього місяця.

Фото: whitehouse.gov.