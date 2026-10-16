Україна повністю вичерпала запаси ракет до Patriot

На 7 жовтня в України залишалося лише 10 ракет для Patriot, повідомляє The Washington Post.

"Вони були використані під час відбиття атак. Наразі їх залишилося всього кілька", – заявив український посадовець.

Український урядовець наголосив, що ситуація вкрай напружена.

Запаси ракет у світі стрімко вичерпалися через війну на Близькому Сході, яку розв'язав президент США Дональд Трамп. Тільки за перший місяць війни з Іраном Сполучені Штати використали понад тисячу перехоплювачів Patriot і THAAD.

Вашингтон визначив пріоритетом прискорення їхнього виробництва, однак виготовлення однієї ракети може тривати до 36 місяців.

До цього ракети для України надходили через програму "Список пріоритетних потреб України" (PURL), у межах якої європейські країни платять за американське озброєння.

Високопосадовець НАТО на умовах анонімності запевнив, що програма продовжує працювати, а боєприпаси для протиповітряної оборони, такі як перехоплювачі Patriot, продовжують надходити.

Водночас український посадовець висловив зауваження щодо характеру цієї допомоги.

"З травня поставки стали нерегулярними, і зараз ніхто не може з упевненістю сказати чи гарантувати, що партія справді надійде", – зазначив посадовець.

Фото: Міноборони.