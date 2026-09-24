Як худнути без постійного відчуття голоду, пояснили дієтологи

Яйця можуть бути корисною частиною раціону для людей, які хочуть зменшити вагу. Водночас вони не мають особливих «жироспалювальних» властивостей. Їхня перевага полягає у високій поживності та здатності надовше забезпечувати відчуття ситості.

Іспанський дієтолог Айтор Санчес зазначає, що яйця цілком можна включати до раціону під час схуднення. Вони містять якісний білок, жири, вітаміни та інші поживні речовини.

Білкова їжа загалом може краще насичувати, ніж продукти, основу яких становлять швидкі вуглеводи. Тому сніданок із яєць та овочів, доповнений цільнозерновим хлібом або іншим джерелом клітковини, може допомогти довше не відчувати голоду та зменшити бажання перекусити солодким.

Однак самі яйця не гарантують зниження ваги. На результат впливають загальна калорійність раціону, фізична активність, сон та харчові звички.

Важливо також враховувати, з чим саме вживаються яйця. Додавання великої кількості вершкового масла, жирного сиру, ковбаси чи бекону істотно підвищує калорійність страви.

Тож яйця варто розглядати передусім як зручне джерело білка, яке може допомагати контролювати апетит. Варені яйця, омлет із овочами або яйця пашот можуть бути частиною збалансованого раціону під час схуднення.

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