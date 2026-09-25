В Україні 25 вересня переважно без опадів, вдень до +19°

В Україні у п'ятницю, 25 вересня, очікується мінлива хмарність, невеликі опади ймовірні в окремих областях, вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"На північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у східних областях прогнозується вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та області 25 вересня без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У столиці температура вночі 7-9°, вдень 15-17°; на Київщині вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°.