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Війна

Понад 55 тисяч врятованих життів: Руслан Стефанчук і президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк відвідали лікарню Мечникова

Понад 55 тисяч врятованих життів: Руслан Стефанчук і президентка фонду «Надія» Віта Присяжнюк відвідали лікарню Мечникова

Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова відвідав Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. До лікарні також завітала команда БФ молодіжної ініціативи «Надія» на чолі з президенткою Вітою Присяжнюк. За роки війни медики лікарні під керівництвом Героя України Сергія Риженка врятували понад 55 тисяч життів, провели тисячі складних операцій і перелили тонни крові. Реанімаційні відділення працюють без зупинки.

«Тут немає поділу на день і ніч: щодоби медики проводять до сотні операцій, приймають найскладніших пацієнтів і борються за кожне життя. За роки війни лікарня стала одним із ключових медичних центрів, де рятують наших захисників і захисниць», — зазначив Руслан Стефанчук.

Він подякував Сергію Риженку та всій команді медиків за професіоналізм, людяність і щоденну роботу, а також волонтерам, які підтримують лікарню та її пацієнтів.

«Наша місія — перемогти смерть. До нас доправляють найтяжчих поранених, і 95% бійців, які потрапили сюди під час війни, вдалося врятувати», — розповів генеральний директор лікарні Сергій Риженко.

Фонд «Надія» передав лікарні апарат Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації, а ветеранам з ампутаціями — електроскутери в межах програми «Скутери для Героїв». Амбасадор фонду, композитор і піаніст Євген Хмара провів сеанс піанотерапії для пацієнтів і медиків.

Фонд «Надія» та голова його наглядової ради, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Валерій Дубіль підтримують лікарню імені Мечникова з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час медзаклад отримав функціональні операційні столи, апарати Easy Pulse для серцево-легеневої реанімації, апарати штучної вентиляції легень, хірургічні електросистеми та значні обсяги медичних вантажів — від витратних матеріалів до обладнання для стабілізації стану й відновлення поранених.

«Для нас підтримка лікарні Мечникова — один із ключових пріоритетів. Тут щодня рятують найтяжчих поранених, і від наявності сучасного обладнання безпосередньо залежить, чи вдасться врятувати життя», — зазначив Валерій Дубіль.

Теги:

УкраїнавійнаДніпролікарняРуслан СтефанчукВалерій ДубільНадіяВіта ПрисяжнюкСергій Риженко
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