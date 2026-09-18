США можуть вивести з Європи близько третини своїх військ

У Міноборони США розглядають радикальне скорочення американської присутності в Європі, яке може торкнутися третини всіх американських сил – приблизно 25 тисяч військовослужбовців, повідомляє NBC News.

Йдеться навіть про більш радикальне скорочення – близько 40 тисяч військових.

Реалізація таких планів означала б найбільше скорочення військової присутності США у Європі з кінця холодної війни. Перспективи таких радикальних кроків стривожили членів Конгресу в обох партіях та європейські столиці.

Швидше за все, скорочення торкнуться американських контингентів у Німеччині, Італії та Іспанії – на позицію яких президент Дональд Трамп образився під час його війни з Іраном.

Найчисленніший контингент американських військових – 36 тисяч – розміщений у Німеччині. В Італії – близько 12 тисяч американських військовослужбовців.

Пентагон анонсував перегляд планів щодо американської присутності в Європі у червні 2026 року. Цієї п’ятниці генерал Алексус Гринкевич, який очолює європейське командування сил США та є головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, має надати свою оцінку очільнику Пентагону Піту Гегсету.

Цей документ, ймовірно, окреслить чотири варіанти дій, що можуть включати скорочення присутності американських сухопутних сил, авіації, флоту та, можливо, перекидання частини західніших контингентів у країни східного флангу.

Гегсет має отримати фінальні рекомендації 6 листопада, після чого висновки подадуть на розгляд Трампа. Поки ніяких конкретних рішень не ухвалювали.

Фото: Фокус.