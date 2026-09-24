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У Києві встановлять пам'ятник Мазепі

У Києві встановлять пам'ятник Мазепі

Кабмін підтримав встановлення у Києві пам'ятника гетьману України Івану Мазепі.

Замовником проєктування та виготовлення пам'ятника стане Міністерство культури.

Пам'ятник пропонують розмістити на бульварі Тараса Шевченка - на місці демонтованого пам'ятника Володимиру Леніну.

Для визначення вигляду майбутнього пам'ятника проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Його організацію забезпечать Міністерство культури України разом із Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти та Київською міською державною адміністрацією.

Встановлення пам'ятника та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва. Для проєктування та виготовлення пам'ятника також можуть залучати кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

"Остаточну вартість визначать після проведення конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації", - повідомляє Мінкульт.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївКабмінМазепапам'ятник
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