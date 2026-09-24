Євробачення-2027: Нідерланди після річної перерви повернуться на пісенний конкурс

Нідерланди знову візьмуть участь у пісенному конкурсі “Євробачення” після річної перерви, повідомляє NOS.

Зазначається, що NPO - організація, яка координує роботу нідерландських суспільних телеканалів і радіостанцій, - після консультацій з Європейською мовною спілкою (EBU) вирішила відновити участь Нідерландів у конкурсі.

Голова NPO Джет де Раніц зазначила, що в суспільстві є різні погляди, однак організація хоче, щоб “Євробачення” знову більше відповідало своїй початковій ідеї – об'єднувати людей.

ForUA зазначає, що після невдалої спроби відсторонити Ізраїль від участі у Євробаченні-2026 п’ять телерадіокомпаній, зокрема Іспанії, Ірландії та Нідерландів, оголосили про бойкот конкурсу.

Європейська мовна спілка (EBU) запровадила низку змін у правилах міжнародного телевізійного пісенного конкурсу.

71-й пісенний конкурс "Євробачення-2027" відбудеться у місті Бурґас (Болгарія). Півфінали відбудуться 11 та 13 травня, гранд-фінал - 15 травня.