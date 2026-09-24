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Полiтика

Посланець Кремля вирушив на переговори з представниками Трампа

Посланець Кремля вирушив на переговори з представниками Трампа

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв вирушив до США на зустріч із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Дмитрієв зустрінеться зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом, Джаредом Кушнером та іншими, повідомляє Reuters.

Візит Дмитрієва до США відбудеться в Нью-Йорку під час сесії Генеральної Асамблеї ООН і стане продовженням зустрічі Путіна з представниками США, що відбулася в Кремлі на початку цього місяця.

Метою візиту є підтримка діалогу між Росією та США та продовження миротворчих зусиль. Економічне співробітництво між Росією та США, а також енергетичні питання та мирне врегулювання ситуації в Україні будуть на порядку денному переговорів Дмитрієва в Нью-Йорку.

Фото: whitehouse.gov.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориКушнерВіткоффДмитрієв
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