Трамп влаштував Сі Цзіньпіну особливу зустріч

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона. Літак китайського лідера приземлився на об'єднаній військовій базі Ендрюс. Сі Цзіньпіна зустріли офіційною церемонією. На базі розстелили довгу червону доріжку, пролунали гарматні залпи, а почесний кордон складався з 21 військовослужбовця. Над базою також пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1.

Китайського лідера та його дружину Пен Ліюань особисто зустріли президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп. Під час церемонії пролунали державні гімни США та Китаю.

Візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона відбувається на тлі переговорів між двома країнами щодо низки важливих питань.

Як повідомляло раніше ForUa, Китай розкритикував нові санкції США проти РФ.