﻿
Свiт

Трамп влаштував Сі Цзіньпіну особливу зустріч

Трамп влаштував Сі Цзіньпіну особливу зустріч

Президент Китаю Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона. Літак китайського лідера приземлився на об'єднаній військовій базі Ендрюс. Сі Цзіньпіна зустріли офіційною церемонією. На базі розстелили довгу червону доріжку, пролунали гарматні залпи, а почесний кордон складався з 21 військовослужбовця. Над базою також пролетіли два стратегічні бомбардувальники B-1.

Китайського лідера та його дружину Пен Ліюань особисто зустріли президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп. Під час церемонії пролунали державні гімни США та Китаю.

Візит Сі Цзіньпіна до Вашингтона відбувається на тлі переговорів між двома країнами щодо низки важливих питань.

Як повідомляло раніше ForUa, Китай розкритикував нові санкції США проти РФ.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

візитвашингтонСі Цзіньпін
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Зеленський і фон дер Ляєн провели напружені переговори у США
Полiтика 23.09.2026 13:19:59
Зеленський і фон дер Ляєн провели напружені переговори у США
Читати
Чего стоит ждать на Black Friday 2026 от Intertop в Алматы?
ИнфоFor 23.09.2026 13:02:41
Чего стоит ждать на Black Friday 2026 от Intertop в Алматы?
Читати
Війна в Україні закінчиться завдяки домовленостям, - Рубіо
Полiтика 23.09.2026 12:51:48
Війна в Україні закінчиться завдяки домовленостям, - Рубіо
Читати

Популярнi статтi