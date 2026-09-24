Тегеран пригрозив розширити конфлікт зі США до Індійського океану

Зона бойових дій у конфлікті Ірану та Сполучених Штатів може розширитися до Індійського океану у разі відновлення американських ударів по Ісламській республіці. Про це заявив радник верховного лідера Ірану Рахім Сафаві, повідомляє France 24.

«Зараз, коли війна поширилася з Перської затоки та Ормузької протоки на Червоне море, наша відповідь на наступному її етапі може зробити цей фронт ще ширшим – аж до Індійського океану і навіть за його межі», - сказав Сафаві в інтерв’ю іранському агентству Fars.

За словами чиновника, іранські військові опрацьовують різні можливі сценарії розвитку конфлікту і підготували плани реагування навіть на випадок найгірших із них.

Іранські чиновники вже погрожували розширити географічний масштаб конфлікту, якщо удари США відновляться. Але останнє попередження у четвер стало першим випадком, коли радник верховного лідера Ірану прямо згадав Індійський океан, де розташована стратегічна американо-британська військова база в Дієго-Гарсія, майже за 4000 кілометрів від Ірану.

ForUA нагадує, Китай закликає Сполучені Штати та Іран якнайшвидше поновити перемовини і врегулювати існуючий між ними конфлікт, аби відновити мир у Перській затоці.