Сон в ООН: чому Сполучені Штати «закрили очі» на підтримку України

У середу, 23 вересня, в рамках високого тижня 81-ї сесії Генасамблеї ООН півсотні держав виступили з підтримкою України, котра продовжує протистояти агресії РФ. Про те, чому серед цих країн не опинилося США і що це може означати – далі в матеріалі ForUA.

50 країн та Європейський Союз (ЄС) зробили спільну заяву на підтримку України, у якій закликали Росію до припинення вогню. Власне текст заяви було оприлюднено перед засіданням Ради безпеки ООН у середу, 23 вересня. Підписанти виявили солідарність з нашою державою та глибоку стурбованість ескалацією дій РФ проти цивільного населення та цивільної інфраструктури по всій Україні. Вони також висловили занепокоєння атаками в Чорному морі та підтримали зусилля щодо укладення угоди з метою забезпечення свободи судноплавства.

Принагідно підписанти нагадують, що з березня 2025 року Україна погодилася на повне, негайне та безумовне припинення вогню. З огляду на це, у колективній заяві міжнародного штибу констатується наступне: «Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме – це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру».

У заяві також міститься заклик до країни-агресорки РФ забезпечити негайне повернення в Україну всіх свавільно затриманих, насильно переміщених або депортованих цивільних осіб, зокрема дітей, а також повне повернення усіх військовополонених та інтернованих осіб «як важливі заходи зі зміцнення довіри».

«Україна прагне миру. Ми прагнемо миру. Росія повинна припинити свою агресію, погодитися на припинення вогню та конструктивно долучитися до переговорів щодо досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру відповідно до міжнародного права», – йдеться у заяві, котру, як зазначалося вище, підтримали 50 країн, а також ЄС.

Державами, що підтримали заяву, є: Україна, Албанія, Андорра, Австралія, Австрія, Бельгія, Боснія і Герцеговина, Болгарія, Канада, Коста-Рика, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Греція, Гондурас, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Чорногорія, Нідерланди, Нова Зеландія, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Португалія, Республіка Корея, Республіка Молдова, Румунія, Сан-Марино, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

Вельми і вельми показово, що у списку держав-підписантів відсутні Сполучені Штати Америки, які наразі відіграють ключову посередницьку роль у врегулюванні російсько-української війни. Між тим політолог Володимир Фесенко вважає, що з цього не слід робити велику трагедію.

«Цю заяву (в ООН – Ред.) не підтримали США. Хоча саме спільно зі США у березні 2025 року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню як перший крок для припинення війни. Це не означає, що США проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони в це не вірять. Їх головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається. Але нічого нового в цій позиції не має. Це офіційна позиція США з лютого минулого року, і вона проявлялася неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися з США, але і не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України (можливо тимчасово). Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім США, на даний момент не має», - акцентує експерт, окремо наголошуючи при цьому, що ініціювати мирні перемовини «маємо не ми та наші союзники, а посередники, або міжнародні організації».

Тема мирних перемовин в контексті залучення якомога більшої кількості світових гравців червоною ниткою походила у виступі 23 вересня з трибуни ООН президента Зеленського. Зокрема, глава української держави наголосив, що Путін «завжди шукає когось, хто допоможе йому вбивати ще більше людей за кожен кілометр землі, захоплювати ще більше територій і завойовувати іншу країну», замість того щоб зупинитися й керувати власною державою.

«Після всього цього чи можете ви взагалі уявити його без війни? Він – «нульовий пацієнт», той, від кого ця ідея війни продовжує поширюватися далі. І куди б вона не поширювалася, вона приносить лише біль, нестабільність, нові ризики та, звісно, нові кризи. Його необхідно зупинити», – підкреслив президент.

За словами Зеленського, чим більше свободи дій має кремлівський диктатор, тим небезпечнішим стає світ для всіх інших.

Окремо нинішній господар Банкової пояснив, що наразі Україна використовує удари по російській нафтовій галузі, щоб підірвати здатність РФ фінансувати війну та зупинити Москву: «Нафта як така не є ціллю України, як і бензин чи дизель, як і заводи чи порти самі по собі. Наша ціль – здатність Росії фінансувати цю війну, затягувати її, робити її ще жорстокішою та руйнівнішою. Фінанси Росії та її виробництво – ось що треба зупинити, якщо ми хочемо зупинити Путіна».

У цьому контексті Зеленський звернув увагу на те, що скасування чи послаблення санкцій проти Росії «дарує цій війні більше часу». «І коли хтось у світі послаблює санкції, послаблює санкції проти російських олігархів, це, можливо, робить життя заможних росіян комфортнішим, але це також дає більше часу – більше часу для Путіна, щоб відправляти бідних людей у зону бойових дій», - додав нинішній гарант української Конституції. Він також принагідно нагадав, що путінська Росія щогодини створює загрозу для життя в Україні, атакуючи її дронами та ракетами. «Чи вижила б ваша країна, якби, не дай Боже, вам довелося зіткнутися з чимось подібним до того, з чим стикається Україна?», – звернувся до присутніх президент, закликавши їх максимально активно приєднатися до зусиль із посилення української протиповітряної оборони.

Зазначимо, що згідно з правилами ООН, для виступів світових лідерів діє добровільне обмеження у 15 хвилин, проте більшість промовців, зокрема й український президент, зазвичай використовують більше часу для детального обґрунтування своєї позиції. Під час нинішньої промови, яка тривала близько 30 хвилин Володимир Зеленський намагався торкнутися усіх аспектів повномасштабної війни з путінською Росією.

Впливові західні медіа, оцінюючи виступ українського президента на 81-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, відзначають суттєву зміну риторики Зеленського. Зокрема, як підкреслює The Atlantic, спіч українського лідера характеризувався відчутним переходом від емоційних прохань до прагматичного, жорсткого та технологічного аналізу поточної ситуації. Водночас аналітики видання The Telegraf констатують, що цьогорічна промова була менш патетичною та значно більш раціональною - Зеленський спирався на конкретні економічні, демографічні та військові показники агресора (наприклад, дефіцит російського бюджету, втрати на полі бою, банкрутство регіонів РФ). «Це демонструє світові, що війна в Україні - математично прораховане протистояння на виснаження, де санкції та економічний тиск мають вирішальне значення», - підкреслює видання.

Окрему увагу міжнародні оглядачі звертають на тезу про «генерала Зиму», суть якої зводиться до того, що Україна зробить цю зиму болісною для Росії, якщо та продовжить нищити українську енергетику. Дане попередження Зеленського, як зауважує Politico, є наочним свідченням того, що Київ більше не позиціонує себе лише як пасивну жертву ударів, а відкрито заявляє про паритетність і готовність до дзеркальних далекобійних дій.

Досить активно у вітчизняному та світовому експертному середовищі обговорюють попередження президента Зеленського про інтеграцію штучного інтелекту у військові операції вже наступного року. Аналітики американського Інституту світової політики (ISW) вважають це сильним дипломатичним ходом, позаяк український президент в даному разі апелював до глобального страху світових лідерів перед неконтрольованим ШІ, наголосивши, що мир в Україні потрібен ще до того, як алгоритми почнуть повністю ухвалювати рішення на полі бою. Водночас, додають в ISW, наведення нинішнім господарем Банкової фактів про використання Росією найманців із 47 країн та полонених із КНДР покликане довести країнам Глобального Півдня та Азії, що війна вже давно вийшла за межі суто європейського регіонального конфлікту.

Україна, наголошує Bloomberg, коментуючи ООНівський виступ Володимира Зеленського, продемонструвала, що має власні технологічні інструменти (приміром, реактивні дрони-перехоплювачі, а також безпекові «дронові угоди» з низкою держав), а відтак цілком готова наразі говорити з позиції сили.