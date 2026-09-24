Семен Кривонос, Ірина Мудра, Руслан Кравченко: чому три резонансні історії сьогодні ставлять в один ряд

Імена директора НАБУ Семена Кривоноса, Ірини Мудрої та Руслана Кравченка останніми днями знову опинилися поруч у публічній дискусії. Причина — резонансні кримінальні історії навколо людей, які самі мали безпосереднє відношення до системи державного контролю та правопорядку. Про у рослідуванні From-UA.

Особливу увагу зараз привертає минуле Семена Кривоноса.

Перша історія почалася ще з виборів до Київради. У кримінальній справі 2009 року Кривоноса обвинувачували за ч.3 ст.157 КК України — у перешкоджанні здійсненню виборчого права шляхом підкупу за попередньою змовою групою осіб.

У матеріалах справи фігурували студенти, приблизно 90 тисяч гривень та голосування за Блок Юлії Тимошенко. За оприлюдненими матеріалами, 15 тисяч гривень були передані 22 травня, ще 75 тисяч — наступного дня. Винагорода мала становити близько 200 гривень за голос або участь у кампанії.

Але обвинувального вироку Кривонос тоді не отримав.

25 червня 2009 року Голосіївський районний суд застосував до нього амністію, оскільки на його утриманні перебувала малолітня дитина.

І саме тут починається друга, ще резонансніша частина історії.

Хлопчик Максим Хомченко народився 4 травня 2008 року. Кривонос оформив батьківство лише в червні 2009-го. Свідоцтво про народження, де він був зазначений батьком, датоване 17 червня. Через вісім днів суд застосував амністію.

Через кілька років ДНК-експертиза показала 0,00% ймовірності біологічного батьківства. Згодом запис про Кривоноса як батька було виключено.

У 2026 році мати хлопчика Світлана Хомченко публічно заявила, що стосунків із Кривоносом не мала, а оформити його батьком погодилася після звернення через посередницю. За її словами, їй пояснювали, що дитина нібито потрібна Кривоносу «по роботі». Нинішнє слідство розглядає версію, що оформлення батьківства могло бути способом створити підставу для амністії. Остаточно цю версію має оцінювати суд.

Є і третій епізод — земля та $72 тисячі.

У 2014 році Кривонос очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції. У кримінальному провадженні йшлося про 0,25 га землі на Київщині та вимагання $72 тисяч за її виділення й оформлення.

За нинішньою версією слідства, Кривонос міг бути учасником схеми та сприяти заниженню офіційної вартості ділянки. Сам він це категорично заперечує: наголошує, що раніше проходив у справі як свідок, двічі давав показання і підозри тоді не отримував. Обвинувального вироку за цим епізодом немає.

На цьому тлі паралелі з Іриною Мудрою та Русланом Кравченком і стали предметом дискусії. Мудра опинилася під вартою у справі, де слідство говорить про рейдерство та легалізацію коштів.

Навколо Кравченка виник окремий конфлікт після справи про ймовірне прикриття шахрайських кол-центрів; офіційно НАБУ його причетність до цієї схеми не встановлювало.

Три різні історії. Але питання дедалі частіше звучить одне: що відбувається, коли серйозні запитання виникають до людей, які самі мали контролювати дотримання закону іншими?